У столиці Албанії Тирані під час антиурядових протестів у День незалежності 28 листопада сталися багатогодинні сутички між демонстрантами та поліцією, внаслідок зіткнень постраждали 47 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує албанський телеканал Top Channel.

Акція розпочалася о 10:00 і тривала близько десяти годин. Протягом дня між протестувальниками та правоохоронцями неодноразово спалахували сутички.

фото: top channel

Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети, тоді як демонстранти кидали в бік правоохоронців каміння та пляшки із запалювальною сумішшю.

Спочатку зіткнення виникли поблизу адміністрації прем'єр-міністра, а згодом поширилися на площу Скандербега та інші райони столиці. Також повідомлялося про пошкодження будівель державних установ.

За даними Міністерства охорони здоров'я Албанії, по медичну допомогу звернулися 47 людей. Серед постраждалих – поліцейські, протестувальники, журналісти, перехожі та один співробітник служби охорони.

Протест завершився після приблизно десяти годин напруженості та зіткнень.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама раніше заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

З травня албанці проводять акції протесту проти будівництва розкішного курорту на південному узбережжі, пов’язаного з Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. Акції протесту згодом переросли у щоденний протестний рух із вимогами відставки Рами, внесення змін до виборчого законодавства та проведення нових виборів.

Під час антиурядових демонстрацій у Тирані в суботу, 7 листопада, албанська поліція застосувала водомети та сльозогінний газ проти протестувальників, які палили сміттєві баки та кидали коктейлі Молотова.