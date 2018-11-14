Правительство Великобритании утвердило детальные условия выхода из ЕС

После пятичасового закрытого заседания кабинет министров Великобритании дал согласие на утверждение соглашения о Brexit, согласованного с Брюсселем накануне на экспертном уровне.

Об этом объявила премьер Британии Тереза ​​Мэй на экстренном брифинге, который транслировался в эфире телеканала BBC, сообщает "Европейская правда".

Мэй признала, что соглашение содержит отдельные пункты, которые могут вызвать дискуссию в британском обществе.

"Выбор был непростым, особенно по вопросу Северной Ирландии, но кабинет министров решил поддержать соглашение и определил основные очертания политической декларации (о выходе Британии из ЕС)", - заявила она. "Верю, что решение в национальных интересах", - добавила премьер, отметив, что компромисс достигнут по итогам нескольких тысяч часов сложных переговоров с Европейским союзом.

Правительство Великобритании одновременно опубликовало одобренное политическое решение, в котором очерчены основные условия Brexit, а на сайте Еврокомиссии опубликован поект соглашения о Brexit и дополнений к ней объемом в 585 страниц.

Тереза ​​Мэй убеждена, что ключевой, самый сложный этап переговоров пройден, а политическое согласие будет получено. Для этого Европейский союз созвать внеочередной саммит - он состоится, очевидно, уже до конца текущего месяца.

"Это (решение правительства) был решающий шаг, который позволил нам завершить сделку с Европейским союзом (об условиях выхода из ЕС), которая должна быть утверждена в ближайшие дни", - добавила она.

Европейская комиссия подтвердила, что согласие правительства Великобритании открыло дорогу для официального утверждения условий Brexit на уровне Европейского союза.

Об этом сообщил в своем официальном twitter-аккаунте президент ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Я только что направил письмо президенту Европейского совета (Дональду Туску) с рекомендацией признать, что достигнут решающий прогресс в переговорах о выходе Соединенного королевства из состава ЕС", - заявил он, опубликовав письмо с просьбой к Туску, которое рекомендует перейти на следующие этапы одобрения Brexit со стороны ЕС.