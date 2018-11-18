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У Румунії знайшли картину Пікассо, викрадену в Роттердамі 6 років тому

Неділя, 18 листопада 2018, 17:32

У Румунії, ймовірно, знайшли картину Пабло Пікассо "Tête d'Arlequin", викрадену з музею в Роттердамі в 2012 році.

Про це повідомляє Reuters.

Під час пограбування з музею було вкрадено сім картин вартістю в мільйони євро авторства Пікассо, Матісса, Моне та інших.

У 2013 році викрадачів спіймали і засудили, але жодну з вкрадених картин не знайшли. Експерти вважали, що щонайменше три з них були спалені в спробі знищити докази.

"Прокурори розслідують обставини, при яких картина, підписана Пікассо, вартістю близько 800 тисяч євро, була знайдена в суботу ввечері в окрузі Тулча", - йдеться в заяві прокуратури Румунії.

За офіційними даними, двоє громадян Нідерландів прибули в голландське посольство в Бухаресті і заявили про знайдену картині на південному сході країни.

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