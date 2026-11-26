Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал підтримав ідею пов’язати переговори щодо багаторічного бюджету ЄС з фінансуванням України.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Міхал зазначив, що на Київ чекає "пекельна" зима і він повинен знати, що Європа готова прикрити йому спину.

"Україна бореться за нас. Ми лише рахуємо євро, хоч нема нічого поганого в тому, щоб євро були пораховані. Українці проливають кров. Тому ми повинні зробити все від нас залежне", – заявив прем'єр Естонії.

Також він застеріг від будь-яких подальших скорочень видатків на оборону в умовах ескалації Росією гібридної війни.

Як повідомлялося, Нідерланди підтримують вимогу Німеччини не погоджувати наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки без згоди всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди": "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".