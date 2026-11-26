Президент Кіпру Нікос Христодулідіс вважає, що наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки не потрібно пов’язувати зі згодою всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

Про це він сказав перед початком позачергового засідання Європейської ради 26 листопада, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Христодулідіс заявив, що Кіпр підтримує фінансування України, але не погоджується з тим, щоб пов’язувати це питання з переговорами щодо бюджету.

"Чим більше питань ми пов’язуємо, тим складніше буде досягти політичної згоди", – вважає він.

Також президент Кіпру додав, що семирічний бюджет є занадто тривалим, зважаючи на нинішню невизначеність.

Цього дня прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна підтримує вимогу Німеччини не погоджувати наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки без згоди всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

Нагадаємо, на початку листопада канцлер Німеччини Фрідріх Мерц поставив згоду Берліна на майбутній семирічний бюджет ЄС у залежність від готовності всіх держав Євросоюзу брати участь у фінансуванні України.

18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди": "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".