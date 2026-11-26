Німецький канцлер Фрідріх Мерц висловився щодо своєї ідеї пов’язати фінансування України з переговорами щодо довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки.

Про це він сказав перед початком позачергового засідання Європейської ради 26 листопада, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Мерц наголосив, що чує зараз "значну підтримку" ідеї пов’язати фінансування України з переговорами щодо бюджету. Він акцентував: ці два питання нерозривно пов’язані.

"Якщо Європейський Союз щось фінансує, то робить це як Європейський Союз. А цей Європейський Союз складається з 27 членів, а не з 23 чи 24", – сказав німецький канцлер.

Він зазначив, що підтримка України має на меті не продовження війни, а її якнайшвидше завершення.

"Ніхто в Європі не може бути зацікавлений у нових потоках біженців з України, якщо ця війна не закінчиться", – додав Мерц.

Цього дня прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен заявив, що його країна підтримує вимогу Німеччини не погоджувати наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу без згоди всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

Водночас прем’єр Чехії та президент Кіпру проти пов’язування фінансування України з фінансуванням держав-членів.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди" "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".