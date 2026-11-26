Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш підтвердив опозицію своєї країни до ідеї пов’язати фінансування України з фінансуванням держав-членів.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Варт зазначити, що Бабіш розпочав спілкування з журналістами саме з фрази про те, що фінансування України не можна пов’язувати з фінансуванням регіональної політики.

"Договір про ЄС каже про згуртованість як про ціль, з якої Євросоюз починався. Згуртованість – це про однаковий рівень життя у різних регіонах. Тому ми не згодні з цією пропозицією пов’язати фінансування України з фінансуванням держав-членів", – заявив прем’єр Чехії.

Водночас він заявив про потребу поставити ціль – мир.

"Ми повинні боротися за мир. Ми погодилися в Дубліні, хто представлятиме нас. І ми повинні робити все, щоб бути за столом мирних переговорів. А потім ми повинні організувати "план Маршалла" для України. Не можна так, щоб ця війна тривала, а ми нічого не робили", – заявив Бабіш.

За його словами, фінансування України має обговорюватися окремо.

"А для нас в пріоритеті – життя наших власних громадян", – додав Бабіш.

Він назвав скорочення частки бюджету, що виділяється країнам-членам, "абсолютно неприйнятним", додавши, що "через 37 років після революції у нас досі немає жодної автомагістралі до Австрії".

Як повідомлялося, Нідерланди підтримують вимогу Німеччини не погоджувати наступний довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки без згоди всіх держав-членів ЄС брати участь у фінансуванні України.

18 листопада Єврокомісія запропонувала надати Україні додатковий кредит на 45 млрд євро у 2027 році.

Докладніше про суперечності між державами ЄС щодо майбутнього довгострокового бюджету та перспективи фінансування України читайте у статті "Європейської правди": "Битва за 100 млрд. Як у ЄС готують новий бюджет та чи будуть в ньому гроші для України".