Підтримка України – це не щось, від чого можна відмовитися, в цьому мають брати участь усі країни ЄС.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Єттен наголосив, що російська агресія проти України є одним з найбільших викликів для Європи.

"Українці борються за власну свободу, але також за європейську демократію і цінності, і ми повинні стати пліч-о-пліч з українцями. Вони потребуватимуть більше військової і фінансової підтримки в найближчі роки", – сказав він.

"І це щось, від чого жодна країна не може відмовитися. Всі повинні виявити свою солідарність з українцями, як це робили і роблять Нідерланди протягом років", – заявив Єттен.

Він додав, що не бачить жодних очевидних ознак того, що правитель Росії Владімір Путін готовий вести переговори про справедливий і тривалий мир.

І поки цього не сталося, за його словами, потрібно продовжувати підтримку України.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр раніше заявив, що сподівається і надалі допомагати Україні гуманітарно, але не підтримує включення її фінансування у семирічний бюджет Європейського Союзу.

Варто зазначити, що 18 листопада Європейська комісія запропонувала надати Україні додатковий кредит обсягом до 45 млрд євро у 2027 році – на додачу до 45 млрд євро, вже запланованих на наступний рік у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила впевненість, що всі 27 держав ЄС погодяться взяти участь у новому кредиті для України, включно з Болгарією, Чехією, Угорщиною та Словаччиною, які напередодні висловлювали небажання долучатися до фіндопомоги Києву.