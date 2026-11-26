Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила, що її країна приєднується до міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

Про це вона заявила у четвер, 26 листопада, у Facebook, пише "Європейська правда".

Орбан заявила, що приєднання її країни до цієї коаліції буде сприяти "безпечному поверненню українських дітей, викрадених під час війни, та возз’єднанню сімей".

На початку листопада глава МЗС Андрій Сибіга повідомив про приєднання Словаччини до міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Також писали, що Європейський парламент під час пленарного засідання в Брюсселі 12 листопада ухвалив резолюцію, в якій закликав визнати геноцидом дії Росії щодо українських дітей та наголосив, що їхнє повернення не може бути предметом політичного торгу під час мирних переговорів.

Також радимо ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди" щодо відносин Угорщини та України: Угорщина починає з нуля. Про що домовилися Зеленський та Мадяр та що має зробити Україна.