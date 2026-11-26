Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що участь НАТО у збиванні російських ракет та дронів над Україною "означала б приєднання до воєнних дій".

Про це він сказав перед самітом ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Дан відповідав на запитання, чи погоджується він із пропозицією Польщі щодо збиття НАТО російських дронів і ракет над Україною.

"На момент, коли я проводив цей аналіз, приблизно рік тому, у ньому йшлося про те, що це означає спільну участь у військових діях. Якщо щось зміниться, я вас про це поінформую, але ось що я знаю про обговорення, яке ми тоді проводили в рамках румунських державних структур", – сказав президент Румунії.

Щодо безпеки в Чорному морі, він зазначив, що в кулуарах зустрічі також відбудуться неформальні обговорення цієї теми.

"Це надзвичайне засідання Ради, присвячене єдиній темі, і, хоча побічно також відбудеться презентація важливих питань у Європейському парламенті та обговорення щодо Європейського центрального банку, але для цього засідання Ради є лише одна головна тема: європейський бюджет на 2028–2034 роки. Під час неформальних обговорень із лідерами порушуватиметься питання безпеки в Чорному морі", – зазначив Нікушор Дан.

Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО. Прохання з’явилось після того, як, під час масованої атаки РФ на Україну, польський повітряний простір порушили три російські ракети.

У Польщі разом з тим заявили, що в НАТО не підтримали пропозицію збивати російські ракети і дрони над Україною, адже це потягне за собою "численні ускладнення".