Авіакомпанія airBaltic запустить регулярні рейси до Львова
Латвійська авіакомпанія airBaltic запустить прямі регулярні рейси до Львова з Риги з 1 квітня 2019 року.
Про це свідчить інформація з системи бронювання авіаперевізника, пише Аvianews.
Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах з нічною стоянкою у Львові і вильотом на наступний ранок зі Львова.
На лінії заявлені регіональні турбогвинтові літаки Bombardier Q400. Час у дорозі становитиме близько двох годин.
Квитки на прямі рейси Львів-Рига продаються за ціною від 130 євро в обидва боки за тарифом Basic, який не передбачає можливість обміну або повернення і передбачає перевезення тільки ручного багажу до 8 кг.
Нині airBaltic виконує регулярні рейси між Києвом і Ригою і на сезонній основі літає в Одесу. Таким чином, Львів стане третім містом в Україні в маршрутній мережі латвійського авіаперевізника.