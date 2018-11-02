Авіакомпанія airBaltic запустить регулярні рейси до Львова

Латвійська авіакомпанія airBaltic запустить прямі регулярні рейси до Львова з Риги з 1 квітня 2019 року.

Про це свідчить інформація з системи бронювання авіаперевізника, пише Аvianews.

Рейси виконуватимуться чотири рази на тиждень по понеділках, середах, п'ятницях і суботах з нічною стоянкою у Львові і вильотом на наступний ранок зі Львова.

На лінії заявлені регіональні турбогвинтові літаки Bombardier Q400. Час у дорозі становитиме близько двох годин.

Квитки на прямі рейси Львів-Рига продаються за ціною від 130 євро в обидва боки за тарифом Basic, який не передбачає можливість обміну або повернення і передбачає перевезення тільки ручного багажу до 8 кг.

Нині airBaltic виконує регулярні рейси між Києвом і Ригою і на сезонній основі літає в Одесу. Таким чином, Львів стане третім містом в Україні в маршрутній мережі латвійського авіаперевізника.