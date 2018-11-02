Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп запретит нелегальным мигрантам подавать заявления на убежище

В Молдове хотят ввести страховую ответственность за задержаные рейсы и потерянный багаж

Самолет Air France, недопущенный в воздушное пространство РФ, вынужденно вернулся в Париж

В Латвии запретили работодателям требовать от работников знать иностранный язык






Авиакомпания airBaltic запустит регулярные рейсы во Львов

Пятница, 2 ноября 2018, 11:28

Латвийская авиакомпания airBaltic запустит прямые регулярные рейсы во Львов из Риги с 1 апреля 2019 года.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования авиаперевозчика, пишет Avianews.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам с ночной стоянкой во Львове и вылетом на следующее утро из Львова.

На линии заявлены региональные турбовинтовые самолеты Bombardier Q400. Время в пути составит около двух часов.

Билеты на прямые рейсы Львов-Рига продаются по цене от 130 евро в обе стороны по тарифу Basic, который не предусматривает возможность обмена или возврата и включает перевозку только ручной клади до 8 кг.

В настоящее время airBaltic выполняет регулярные рейсы между Киевом и Ригой и на сезонной основе летает в Одессу. Таким образом, Львов станет третьим городом в Украине в маршрутной сети латвийского авиаперевозчика.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия
powered by lun.ua
Читайте также
В Молдове хотят заставить платить за задержаные рейсы и потерянный багаж
Македония и Греция восстанавливают прямое авиасообщение после 10-летнего перерыва
США разрешили своим авиакомпаниям возобновить полеты в три города Украины
Санкции Украины вытесняют российские авиакомпании с Молдовы – СМИ