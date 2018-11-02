У Франції та Італії найгірший рівень знання англійської мови серед країн ЄС

Жителі Франції найгірше володіють англійської мовою серед мешканців країн Європейського союзу.

Про це свідчить рейтинг "Індекса професійної майстерності англійської мови" (EPI).

До рейтингу входять 88 країн світу, в яких англійська не використовується на національному рівні. Результати складені за тестуванням мешканців в кожній країні.

Найкраще рівень знання англійською мовою продемонстрували жителі Швеції, далі йдуть мешканці Нідерландів та Сінгапуру.

Франція посідає лише 35-е місце і це найгірший показник серед країн ЄС. Лише на одну сходинку вище перебуває Італія.

Україна у цьому рейтингу посіла 43-е місце між Росією і Макао.

Нагадаємо, посол Франції в ЄС залишив дипломатичну зустріч у Брюсселі після того, як було вирішено використовувати тільки англійську мову у новій робочій групі з планування довгострокового бюджету ЄС.

Французька мова є однією з офіційних робочих мов ЄС. Проте її історична роль як традиційної мови міжнародної дипломатії в останні десятиріччя зменшилась внаслідок поширення англійської мови, особливо в ЄС, коли приєдналися нові країни, у тому числі країни Східної Європи та Балтії, де англійську частіше вивчають як другу мову.