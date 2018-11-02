Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посол пожалівся на кандидата у президенти України, що шкодив безпековій допомозі США

В США почалася атака пранкерів з РФ проти визнання Голодомору геноцидом

Прокурор вимагає до 25 років тюрми для колишніх лідерів Каталонії

У Євросоюзі розкритикували санкції Росії проти України






У Франції та Італії найгірший рівень знання англійської мови серед країн ЄС

П'ятниця, 2 листопада 2018, 18:58

Жителі Франції найгірше володіють англійської мовою серед мешканців країн Європейського союзу.

Про це свідчить рейтинг "Індекса професійної майстерності англійської мови" (EPI).

До рейтингу входять 88 країн світу, в яких англійська не використовується на національному рівні. Результати складені за тестуванням мешканців в кожній країні.

Найкраще рівень знання англійською мовою продемонстрували жителі Швеції, далі йдуть мешканці Нідерландів та Сінгапуру.

Франція посідає лише 35-е місце і це найгірший показник серед країн ЄС. Лише на одну сходинку вище перебуває Італія.

Україна у цьому рейтингу посіла 43-е місце між Росією і Макао.

Нагадаємо, посол Франції в ЄС залишив дипломатичну зустріч у Брюсселі після того, як було вирішено використовувати тільки англійську мову у новій робочій групі з планування довгострокового бюджету ЄС.

Французька мова є однією з офіційних робочих мов ЄС. Проте її історична роль як традиційної мови міжнародної дипломатії в останні десятиріччя зменшилась внаслідок поширення англійської мови, особливо в ЄС, коли приєдналися нові країни, у тому числі країни Східної Європи та Балтії, де англійську частіше вивчають як другу мову.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Італія
powered by lun.ua