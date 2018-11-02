Во Франции и Италии худший уровень знания английского языка среди стран ЕС
Жители Франции хуже всех владеют английским языком среди жителей стран Европейского союза.
Об этом свидетельствует рейтинг "Индекса профессионального мастерства английского языка" (EPI).
В рейтинг входят 88 стран мира, в которых английский не используется на национальном уровне. Результаты составлены после тестирования жителей в каждой стране.
Лучший уровень знания английского языка продемонстрировали жители Швеции, далее следуют жители Нидерландов и Сингапура.
Франция занимает лишь 35-е место и это худший показатель среди стран ЕС. Лишь на одну ступеньку выше находится Италия.
Украина в этом рейтинге заняла 43-е место между Россией и Макао.
Напомним, посол Франции в ЕС покинул дипломатическую встречу в Брюсселе после того, как было решено использовать только английский язык в новой рабочей группе по планированию долгосрочного бюджета ЕС.
Французский язык является одним из официальных рабочих языков ЕС. Однако его историческая роль как традиционного языка международной дипломатии в последние десятилетия уменьшилась в результате распространения английского языка, особенно в ЕС, когда присоединились новые страны, в том числе страны Восточной Европы и Балтии, где английский чаще изучают как второй язык.