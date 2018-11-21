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Кожен четвертий європеєць голосує за популістів – дослідження

Середа, 21 листопада 2018, 12:15

За останні 20 років популістські партії більш ніж втричі збільшили свою підтримку в Європі, отримавши достатню кількість голосів для того, щоб їхні лідери обійняли урядові посади в 11 країнах.

Стійке зростання підтримки європейських популістських партій, особливо правих, демонструє аналіз результатів національних виборів в 31 країні Європи за два десятиліття, який провели The Guardian спільно з понад 30 провідними політологами.

Дані свідчать, що підтримка популістів все більше зростає принаймні з 1998 року.

Два десятиліття тому популістські партії були в основному маргінальної силою, на яку припадало лише 7% голосів по всьому континенту.

Натомість на останніх національних виборах кожен четвертий голос європейці віддали за популістські партії.

Результати дослідження, оприлюднені за шість місяців до виборів у Європейський парламент, передбачають, що у наступному скликанні органу буде більше правих популістів, ніж будь-коли.

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Європарламент
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