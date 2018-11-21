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Каждый четвертый европеец голосует за популистов – исследование

Среда, 21 ноября 2018, 12:15

За последние 20 лет популистские партии более чем в три раза увеличили свою поддержку в Европе, получив достаточное количество голосов для того, чтобы их лидеры заняли правительственные должности в 11 странах.

Устойчивый рост поддержки европейских популистских партий, особенно правых, демонстрирует анализ результатов национальных выборов в 31 стране Европы за два десятилетия, который провели The Guardian совместно с более чем 30 ведущими политологами.

Данные свидетельствуют, что поддержка популистов все больше возрастает с 1998 года.

Два десятилетия назад популистские партии были в основном маргинальной силой, которая составляла лишь 7% голосов по всему континенту.

А на последних национальных выборах каждый четвертый голос европейцы отдали за популистские партии.

Результаты исследования, опубликованные за шесть месяцев до выборов в Европейский парламент, предусматривают, что в следующем созыве органа будет больше правых популистов, чем когда-либо.

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Европарламент
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