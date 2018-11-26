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Британія засудила застосування сили Росією у Керченській протоці

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Британія засудила застосування сили Росією у Керченській протоці

Понеділок, 26 листопада 2018, 16:42

Голова британського МЗС Джеремі Хант заявив, що Велика Британія засуджує застосування сили Росією у Керченській протоці.

"Велика Британія категорично засуджує застосування Росією сили проти українських суден, що входили в Азовське море", - написав міністр у своєму Twitter.

Голова британського МЗС заявив, що своїми діями Росія вкотре демонструє зневагу до міжнародних норм і суверенітету України.

Він закликав РФ відпустити полонених моряків та звільнити прохід через Керченську протоку.

"Росія повинна звільнити затриманих українських моряків і гарантувати вільний прохід через Керченську протоку", - зазначив британський дипломат.

Минулого тижня Велика Британія закликала Росію припинити затримувати та перешкоджати доступу суден до Азовського моря після того, як це питання напередодні обговорили у Раді із закордонних справ ЄС.

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Азово-Керченська криза Велика Британія Росія
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