Великобритания осудила применение силы Россией в Керченском проливе

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания осуждает применение силы Россией в Керченском проливе.

"Великобритания категорически осуждает применение Россией силы против украинских судов, входивших в Азовское море", - написал министр в своем Twitter.

The UK utterly condemns Russia's use of force against Ukrainian vessels entering the Sea of Azov. Once again, we see Russian CONTEMPT for international norms and Ukrainian sovereignty. Russia must release detained Ukrainian sailors and guarantee free passage through Kerch Straits — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 26 листопада 2018 р.

Глава британского МИД заявил, что своими действиями Россия еще раз демонстрирует пренебрежение к международным нормам и суверенитету Украины.

Он призвал РФ отпустить пленных моряков и освободить проход через Керченский пролив.

"Россия должна освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободный проход через Керченский пролив", - отметил британский дипломат.

На прошлой неделе Великобритания призвала Россию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море после того, как этот вопрос накануне обсудили в Совете по иностранным делам ЕС.