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Великобритания осудила применение силы Россией в Керченском проливе

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Великобритания осудила применение силы Россией в Керченском проливе

Понедельник, 26 ноября 2018, 16:42

Глава британского МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания осуждает применение силы Россией в Керченском проливе.

"Великобритания категорически осуждает применение Россией силы против украинских судов, входивших в Азовское море", - написал министр в своем Twitter.

Глава британского МИД заявил, что своими действиями Россия еще раз демонстрирует пренебрежение к международным нормам и суверенитету Украины.

Он призвал РФ отпустить пленных моряков и освободить проход через Керченский пролив.

"Россия должна освободить задержанных украинских моряков и гарантировать свободный проход через Керченский пролив", - отметил британский дипломат.

На прошлой неделе Великобритания призвала Россию прекратить задерживать и препятствовать доступу судов в Азовское море после того, как этот вопрос накануне обсудили в Совете по иностранным делам ЕС.

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Азово-Керченский кризис Великобритания Россия
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