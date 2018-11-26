Франція: ніщо не виправдовує застосування сили з боку Росії

Міністерство закордонних справ Франції висловило глибоке занепокоєння у зв’язку з серйозними морськими інцидентами, які трапилися між Росією й Україною напередодні в Керченській протоці.

Про це йдеться у заяві міністерства, опублікованій у понеділок.

"Беручи до уваги факти, які нам відомі на цей час, ніщо не виправдовує такого застосування сили з боку Росії", - йдеться у заяві.

МЗС Франції стверджує, що сьогоднішня ситуація є прямим наслідком анексії Криму Росією в березні 2014 року.

"Франція повторює свою прихильність суверенітету і територіальній цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію і Україну до максимальної стриманості, щоб уникнути військової ескалації", - йдеться у заяві.

Париж також вимагає від Росії якомога швидше звільнити затриманих українських моряків і повернути захоплені кораблі.

"Закликаємо Росію поважати право вільного проходу через Керченську протоку і право мореплавства у водах Азовського моря", - заявили в Парижі.