Франция: ничто не оправдывает применение силы со стороны России

Министерство иностранных дел Франции выразило глубокую обеспокоенность в связи с серьезными морскими инцидентами, которые произошли между Россией и Украиной в Керченском проливе

Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном в понедельник.

"Принимая во внимание факты, которые нам известны в настоящее время, ничто не оправдывает такого применения силы со стороны России", - говорится в заявлении.

МИД Франции утверждает, что сегодняшняя ситуация является прямым следствием аннексии Крыма Россией в марте 2014 года.

"Франция повторяет свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы призываем Россию и Украину к максимальной сдержанности, чтобы избежать военной эскалации", - говорится в заявлении.

Париж также требует от России как можно скорее освободить задержанных украинских моряков и вернуть захваченные корабли.

"Призываем Россию уважать право свободного прохода через Керченский пролив и право на судоходство в водах Азовского моря", - заявили в Париже.