Німеччина і Франція проти нових санкцій щодо Росії - ЗМІ

За інформацією німецького видання Die Welt, Німеччина та Франція не підтримують введення нових санкцій проти Росії на тлі загострення довкола Керченської протоки.

За даними джерел видання у дипломатичних колах ЄС, на закритому засіданні Комітету з політичних питань і безпеки (PSC) в Брюсселі у вівторок дипломати обох країн заявили, що зараз важливо вжити "заходи для зміцнення довіри" в суперечці.

Санкції, на думку Берліна та Парижа, не є частиною цих заходів.

Натомість обидві столиці хочуть "продовжувати свої дипломатичні зусилля" та розглядають у цьому контексті залучення Організації з безпеки і співробітництва (ОБСЄ) у конфлікті на Азовському морі.

Напередодні журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що наразі 6-7 країн ЄС розглядають подальші санкції щодо Росії.

Карін Кнайссль, голова МЗС Австрії, яка зараз головує у Раді ЄС, заявила, що подальше введення антиросійських санкцій у зв’язку з загостренням конфлікту між РФ та Україною залежатиме від оцінки фактів інциденту і поведінки обох сторін.

Речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич заявила, що у ЄС продовжуються дискусії стосовно нових санкцій проти Росії.