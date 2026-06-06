У Варшаві відбулася зустріч Буданова з керівником Бюро міжнародної політики Польщі
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту у Варшаву обговорив з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем питання двосторонніх відносин, зокрема й історичних проблем.
Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
За даними Канцелярії президента Польщі, розмова між Будановим та Пшидачем стосувалася двосторонніх відносин, зокрема й історичних проблем, що "випливають із останніх рішень української сторони".
Цього ж дня Буданов зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.
Зазначимо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький в п'ятницю зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.
Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.