У Варшаві відбулася зустріч Буданова з керівником Бюро міжнародної політики Польщі

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час візиту у Варшаву обговорив з керівником Бюро міжнародної політики президента Польщі Марціном Пшидачем питання двосторонніх відносин, зокрема й історичних проблем.

Про це йдеться у повідомленні Канцелярії президента Польщі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

За даними Канцелярії президента Польщі, розмова між Будановим та Пшидачем стосувалася двосторонніх відносин, зокрема й історичних проблем, що "випливають із останніх рішень української сторони".

Цього ж дня Буданов зустрівся з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем.

Зазначимо, що заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький в п'ятницю зустрівся з главою Офісу президента України Кирилом Будановим, розмова головним чином стосувалась скандалу довкола найменування підрозділу ССО на честь Героїв УПА.

Косіняк-Камиш раніше звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням переглянути своє рішення про присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.