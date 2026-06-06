У Польщі зафіксували торнадо

У польському селі Цуднохи, що у Вармінсько-Мазурському воєводстві, пронеслося торнадо.

Про це повідомили у Національній службі гідрометеорології, пише RMF24, передає "Європейська правда".

Національна служба гідрометеорології підтвердила, що торнадо пронісся селом 5 червня.

W ESWD potwierdzono wczorajszy przypadek tornada we wsi Cudnochy.



Tornado zostało zarejestrowane przez Pana Jakuba Malczyka. https://t.co/gmyEKbLHLA pic.twitter.com/XouuU2L5jb – Pietrek Szuster (@retsuz) June 6, 2026

Як зазначається, зранку того дня метеорологічні радари вказували на можливість сильних штормів та екстремальних погодних явищ. Однак ніхто не очікував, що масштаби загрози будуть настільки великими.

За даними Національної служби гідрометеорології, це явище було класифіковано Європейською базою даних про екстремальні погодні явища як торнадо.

Ввечері 5 червня територією Литви пронеслася сильна негода, під час якої, за попередніми даними, могли утворитися щонайменше три торнадо.

Нещодавно в Римі негода спричинила падіння дерев, затоплення та серйозні перебої в русі транспорту.