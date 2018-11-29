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Канцлер Австрії закликав РФ звільнити українських моряків і повернути Україні кораблі

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Канцлер Австрії закликав РФ звільнити українських моряків і повернути Україні кораблі

Четвер, 29 листопада 2018, 13:33

Канцлер Австрії Себастьян Курц у четвер закликав Росію звільнити українських моряків та повернути Україні захоплені кораблі.

Про це він заявив австрійському агентству APA.

"Канцлер Себастьян Курц закликав "звільнити українських військових та повернути кораблі Україні" - йдеться у повідомленні.

Він також застеріг від подальшої ескалації конфлікту.

"Важливо дотримуватися міжнародного права, зберігати свободу навігації та суверенітет і територіальну цілісність України, саме тому ми продовжуємо відмовлятися визнати анексію Криму в порушення міжнародного права" - заявив канцлер Австрії.

"Єдина річ, яка має бути зрозуміла всім, що цей конфлікт не має військового вирішення" - наголосив він.

Також, за його словами, Австрія має підвищений інтерес до стабільності і позитивного розвитку в Україні через близьке розташування.

Курц зазначив, що Австрія як країна, що головує в Раді ЄС, підтримує контакти з інституціями ЄС та державами-членами, а також має "регулярні контакти" з Москвою і Києвом.

Як повідомлялося, Карін Кнайссль, голова МЗС Австрії, яка зараз головує у Раді ЄС, заявила, що подальше введення антиросійських санкцій у зв’язку з загостренням конфлікту між РФ та Україною залежатиме від оцінки фактів інциденту і поведінки обох сторін.

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Азово-Керченська криза Австрія
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