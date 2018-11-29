Канцлер Австрии призвал РФ освободить украинских моряков и вернуть Украине корабли

Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные корабли.

Об этом он заявил австрийскому агентству APA.

"Канцлер Себастьян Курц призвал "освободить украинских военных и вернуть корабли Украине", - говорится в сообщении.

Он также предостерег от дальнейшей эскалации конфликта.

"Важно придерживаться международного права, сохранять свободу навигации и суверенитет и территориальную целостность Украины, именно поэтому мы продолжаем отказываться признать аннексию Крыма в нарушение международного права", - заявил канцлер Австрии.

"Единственная вещь, которая должна быть понятна всем, что этот конфликт не имеет военного решения", - отметил он.

Также, по его словам, Австрия имеет повышенный интерес к стабильности и позитивному развитию в Украине из-за близкого расположения.

Курц отметил, что Австрия как страна, председательствующая в Совете ЕС, поддерживает контакты с институтами ЕС и государствами-членами, а также имеет "регулярные контакты" с Москвой и Киевом.

Как сообщалось, Карин Кнайссль, глава МИД Австрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, заявила, что дальнейшее введение антироссийских санкций в связи с обострением конфликта между РФ и Украиной будет зависеть от оценки фактов инцидента и поведения обеих сторон.