Уряд Македонії затвердив текст поправок до Конституції про зміну назви країни

Уряд Македонії затвердив проект поправок до Конституції, якими передбачається зміна назви країни.

Про це заявив прем’єр Македонії Зоран Заєв, йдеться у повідомленні на сайті македонського уряду.

За словами Заєва, текст поправок був створений у відповідності до угоди з Грецією та рішення парламенту, який двома третинами голосів дав згоду на внесення змін до Конституції.

"Експерти і академічна спільнота оцінили пропоновані поправки на предмет відповідності міжнародному праву та стандартам прав людини і, особливо, інтересам Республіки Македонія з її перспективами європейської та євроатлантичної інтеграції. Саме тому проект поправок заслуговує на підтримку всіх депутатів, зокрема, заради інтеграції Македонії в НАТО та ЄС" - заявив Заєв.

Загалом йдеться про чотири поправки. Перша поправка стосується зміни назви країни з "Республіка Македонія" на "Республіка Північна Македонія" у всіх статтях конституції, за винятком статті 36. Інші поправки стосуються поваги суверенітету і територіальної цілісності сусідніх держав, македонської діаспори.

Тепер пакет поправок повинен бути направлений до парламенту Македонії для подальшої імплементації.

Нагадаємо, 19 жовтня парламент Македонії проголосував за зміну назви країни на Республіку північна Македонія. За пропозиції уряду проголосували 80 депутатів із 120.

Уряд забезпечив міжпартійну підтримку змін Конституції, незважаючи на жорсткий опір опозиції, яка стверджувала, що щонайменше три депутати отримали за свій голос хабар.

Зміна назви Македонії завершить довготривалу суперечку із сусідньою Грецією, яка, своєю чергою, припинить блокувати приєднання Македонії до НАТО і Євросоюзу.