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Російський Ту-142 пролетів на низькій висоті над штабним кораблем США біля Норвегії

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Російський Ту-142 пролетів на низькій висоті над штабним кораблем США біля Норвегії

Субота, 3 листопада 2018, 18:24

Російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 у Норвегії.

Про це повідомляє норвезьке видання VG.

Інцидент стався ще у п’ятницю, 2 листопада. Перед ним капітан Роберт Агілар відкинув твердження про те, що збільшена активність РФ заважає навчанням.

"Вони повідомили, що проводитимуть свої навчання південніше від місця, де ми знаходимося" - сказав він.

"Пару днів тому ми бачили (російський) гелікоптер і російський літак на значній висоті. Однак ми не бачили нічого у безпосередній видимості чи на низькій висоті" - зазначив Агілар.

Буквально через 5 хвилин після цього всі почули крик одного з військових "Bear Foxtrot (протичовновий літак Ту-142 за класифікацією НАТО - Bear-F – ред.)! Висота близько 300 футів (трохи більше 91 метра)!

 
фото з палуби штабного корабля Mount Whitney  від 2 листопада 2018 року

Літак Ту-142 створений на базі стратегічного ракетоносця Ту-95. Він застосовується для далекої океанської візуальної і радіотехнічної розвідки, а також пошуку і знищення підводних човнів.

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