Єврокомісарка Кос їде в Молдову, обговорити євроінтеграцію

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос 9 листопада виступить із промовою в парламенті Молдови.

Про це інформує NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Марта Кос звернеться до депутатів і розповість про наступні зобов’язання, які Молдова має взяти на себе в процесі євроінтеграції. Про це 5 листопада повідомив голова парламенту Ігор Гросу на пресконференції.

"У парламенті нас відвідає єврокомісарка Марта Кос, яка виступить із посланням, зі зверненням до депутатів. Ми дізнаємося більше і про дорожню карту, і про наступні зобов’язання, які маємо взяти на себе, щоб дотримуватися графіка виконання наших зобов’язань у процесі європейської інтеграції", – сказав Гросу.

Марта Кос повідомила про свій візит до Кишинева в середині жовтня. Про це вона розповіла на пресконференції після відкриття переговорів про вступ Молдови до Євросоюзу за кластерами 2 і 3.

Єврокомісарка уточнила, що перебуватиме в Кишиневі 9 та 10 листопада.

Нагадаємо, ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Також голова євроінтеграційного комітету парламенту Молдови Адріан Балуцел заявив, що Молдова не вважає процес вступу до ЄС перегонами з Україною і сподівається, що обидві держави успішно стануть частиною Євросоюзу.