З одного з французьких банків викрали близько 100 мільйонів євро внаслідок кібератаки

Французька кооперативна банківсько-страхова група Crédit Mutuel Arkéa заявила у середу, що стала жертвою кібератаки, в результаті якої викрали близько 100 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Rapporteur.

Видання зазначає, що під час атаки, яку вдалося "локалізувати", хакери отримали доступ до рахунку Arkéa для здійснення переказів на рахунки інших банків.

В Arkéa додали, що викрадені кошти згодом були конвертовані у криптовалюти на спеціалізованих платформах, але зазначили, що частина коштів була заблокована і вживаються інші заходи для їх повернення.

Фінустанова виключає людську помилку як причину переказів. Там вважають, що це "була складна атака, здійснена ззовні".

Як зазначено в заяві, розслідування стосується "атаки на автоматизовану систему обробки даних, здійсненої організованою групою".

Прокуратура Парижа повідомила, що розпочала офіційне розслідування.

Банк не підтвердив цифру збитків у розмірі приблизно 118 млн євро, про яку повідомила газета Le Télégramme, але підтвердив масштаб збитків.

"Сума коштів, на яку вплинула атака, яка все ще оцінюється, не була… такою, щоб підірвати фінансове здоров’я та стабільність групи", – додали в Arkéa.

У першому півріччі банк отримав чистий прибуток у розмірі 230 млн євро.

Нагадаємо, шведська телерадіокомпанія SVT повідомила, що за кібератаками на європейські супермаркети, ймовірно, стоять проросійські хакери.

Нагадаємо, десятки супермаркетів у Бельгії, Люксембурзі, Естонії, а також Швеції постраждали від хакерської атаки 2 листопада.

Як зазначають у компаніях, ця кібератака нагадує ту, що раніше призвела до збою в роботі систем охолодження у магазинах кількох великих французьких мереж роздрібної торгівлі харчовими продуктами.

Наприкінці жовтня хакери викрали дані близько 750 тисяч мешканців Молдови.