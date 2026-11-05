ЗМІ: Мерц і фон дер Ляєн сперечаються щодо "асоційованого члена", Берлін тримає термін Україні

Берлін і Брюссель перебувають у суперечці щодо пропозиції президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн надати Канаді статус "асоційованого члена" ЄС, причому напруженість посилилася після того, як голова Комісії висунула цю ідею на саміті в Монреалі – Німеччина продовжує пропонувати цей термін для України.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела серед дипломатів, інформує "Європейська правда".

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонував статус "асоційованого члена" для України. Після того як цю ідею категорично відхилили, зокрема й сам Київ, офіційні особи в Берліні розглядають наполягання фон дер Ляєн на використанні цього терміну щодо Канади як докір ініціативі німецького канцлера.

Проблема полягає в тому, що визначення терміну, яке подала Урсула фон дер Ляєн стосовно Канади, унеможливлює надання такого статусу Україні, зазначили двоє дипломатів ЄС.

Як повідомляє видання, поки ні Берлін, ні Брюссель не йдуть на поступки у питанні "асоційованого члена", про що йшлося на зустрічі послів ЄС у середу, 4 листопада. Адже Німеччина не відмовилася від ідеї залишити таку можливість для України.

Суперечка щодо формулювання ілюструє зростання розколу між Мерцом і фон дер Ляєн щодо того, як слід керувати блоком, вважає видання.

Зокрема, Берлін заявив, що не схвалить наступний довгостроковий бюджет ЄС, запропонований Єврокомісією на суму близько 2 трлн євро, якщо з загальної суми не будуть скорочені "сотні мільярдів". А пропозиція фон дер Ляєн щодо створення Європейської ради безпеки не знайшла підтримки в Німеччині, де уряд обрав окремий формат співпраці з Францією та Великою Британією для обговорення чутливих питань, пов’язаних з Україною.

Раніше повідомлялося, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.

Нагадаємо, ще у травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів країн блоку запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" без права голосу на період її переговорів про вступ.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку пропозицію несправедливою.

Більше про це читайте у статті: До ЄС без гарантій та переваг. Чому ідея "асоційованого членства" не підходить Україні