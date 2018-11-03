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У Баварії домовилися про формування коаліції

Субота, 3 листопада 2018, 11:38

Через кілька тижнів після виборів до ландтагу Баварії Християнсько-соціальний союз (ХСС) і "Вільні виборці" домовилися створити правлячу коаліцію.

Про це повідомили баварський прем'єр-міністр, представник ХСС Маркус Зедер і голова "Вільних виборців" Губерт Айвангер, повідомляє Deutsche Welle.

Розкривати подробиці угоди ні Зедер, ані Айвангер не стали.

Очікується, що обидві партії на засіданнях 4 листопада схвалять рішення про коаліційний союз, 5 листопада буде підписано відповідну угоду, а ще через добу ландтаг переобере Зедера на посаду прем'єра.

На виборах в земельний парламент Баварії 14 жовтня партія ХСС здобула найгірші результати з 1950 року, набравши лише 37,6% голосів і втративши абсолютну більшість. Друге місце посіла партія Зелених, на третьому опинилися ідеологічно близькі до ХСС "Вільні виборці". Відразу після виборів Зедер і лідер ХСС Горст Зеегофер оголосили, що для них найкращий союз саме з "Вільними виборцями".

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Німеччина
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