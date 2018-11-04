Рейтинг союзников Меркель по коалиции достиг нового дна

Рейтинг Социал-демократической партии Германии, которая входит в правящую коалицию, по данным последнего опроса социологического института Forsa, сократился еще на один пункт - до катастрофических 13%.

Соответствующие данные вечером в субботу, 3 ноября, обнародовали немецкие телеканалы RTL и n-tv, сообщает украинская служба Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Рейтинг партии "Зеленых" - возможно, из-за ее успеха на последних земельных выборов в Баварии и Гессене - вырос на три пункта, до сенсационных 24%.

Рейтинг объединения Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вырос, согласно опросу, на один процентный пункт - до 27%.

В то же время рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" сократился на один пункт - до 13%, а Левой партии - до 9%. Рейтинг "Свободной демократической партии" Германии уже не одну неделю остается стабильным на уровне 9%.

Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она больше не будет баллотироваться на пост руководительницы партии ХДС, не повлияло, согласно данным опроса, на ее личный политический рейтинг. Ее и в дальнейшем поддерживают больше, чем других потенциальных претендентов на пост канцлера.

Читайте также: "Конец эпохи Меркель: канцлер запустила процесс смены власти в Германии".