Посол Британии призвала привлечь к ответственности виновных в нападении на Гандзюк

Лица, виновные в нападении, приведшем к смерти советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом в Twitter написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала посол.

Terribly saddened to hear that Kateryna Handzyuk has died. She battled her horrific injuries with courage & dignity. Important that those responsible for this dreadful attack are held to account. https://t.co/by7rWFzLAw