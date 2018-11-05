Посол Британии призвала привлечь к ответственности виновных в нападении на Гандзюк

Лица, виновные в нападении, приведшем к смерти советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом в Twitter написала посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", - написала посол.

Terribly saddened to hear that Kateryna Handzyuk has died. She battled her horrific injuries with courage & dignity. Important that those responsible for this dreadful attack are held to account. https://t.co/by7rWFzLAw — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 5 листопада 2018 р.

Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан выразил сожаление по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк и призвал привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, о смерти советника городского головы Херсона Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно в воскресенье днем.

31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.

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