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Друг Путіна, який блокував питання України в Конгресі США, втратить владу

Середа, 7 листопада 2018, 15:18

Голова підкомітету з питань Європи, Євразії та нових загроз Палати представників США Дейна Рорабейкер втратить свою посаду після проміжних виборів у країні.

Про це пише Politico.

Рорабейкер "відомий розповідями про те, що боровся на руках з президентом Росії Владіміром Путіним і програв. Він використовував свою посаду для того, щоб заблокувати всі зусилля, націлені на підтримку європейської інтеграції і приборкання Росії", йдеться у матеріалі.

 
Рорабейкер і Путін
politico

Голова республіканської більшості в нижній палаті Конгресу Кевін МакКарті навіть висловлював підозри, що Рорабейкер "на зарплаті" у Кремля.

Рорабейкер дозволив конгресменам розглянути послаблення демократії в Туреччині, але блокував усі обговорення в Палаті представників щодо дій США у найбільш гострих питаннях, які виникали у американського-європейських відносинах.

Зокрема, він блокував обговорення посилення авторитаризму в Росії, анексії Криму, російської війни проти України на Донбасі, наступу на демократії в Польщі і Угорщині, прагнення Македонії вступити до ЄС, розширення НАТО шляхом надання членства Чорногорії тощо.

Детально читайте у статті Європравди "Запобіжник проти Трампа: чому результати виборів у США є успішними для України".

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США Трамп
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