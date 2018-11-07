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Друг Путина, блокировавший вопросы Украины в Конгрессе США, потеряет власть

Среда, 7 ноября 2018, 15:18

Председатель подкомитета по вопросам Европы, Евразии и новых угроз Палаты представителей США Дэйна Рорабейкер потеряет свой пост после промежуточных выборов в стране.

Об этом пишет Politico.

Рорабейкер "известный рассказами о том, что боролся на руках с президентом России Владимиром Путиным и проиграл. Он использовал свою должность для того, чтобы блокировать все усилия, нацеленные на поддержку европейской интеграции и обуздания России", - говорится в материале.

 

Председатель республиканского большинства в нижней палате Конгресса Кевин МакКарти даже высказывал подозрения, что Рорабейкер "на зарплате" у Кремля.

Рорабейкер позволил конгрессменам рассмотреть ослабление демократии в Турции, но блокировал все обсуждения в Палате представителей относительно действий США по наиболее острым вопросам, которые возникали в американо-европейских отношениях.

В частности, он блокировал обсуждение усиления авторитаризма в России, аннексии Крыма, российской войны против Украины в Донбассе, наступления на демократии в Польше и Венгрии, стремления Македонии вступить в ЕС, расширения НАТО путем предоставления членства Черногории и тому подобное.

Подробно читайте в статье Европравды "Предохранитель против Трампа: почему результаты выборов в США являются успешными для Украины".

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США Трамп
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