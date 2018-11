Невідомі розмістили по всьому Лондону сатиричні білборди з Путіним

Група невідомих активістів розмістила по всьому Лондону сатиричні білборди, присвячені відзначенню "вкладу" російської військової розвідки і президента Владіміра Путіна у Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство нагадує: Британія заявила, що не знайшла доказів втручання Росії у референдум 2016 року щодо Brexit.

Москва неодноразово заперечувала звинувачення, тоді як противники Brexit вказували на можливу роль Крмеля.

На білбордах зображений президент Росії, який тримає в руці російський прапор та підморгує, поруч – текст: "Відзначмо червоний, білий і блакитний Brexit". Літера "R" у слові "Brexit" розвернута та нагадує кириличну "Я".

Крім того, на одному з білбордів фігурує колишній міністр закордонних справ Боріс Джонсон, зображений у вигляді російського десантника.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx