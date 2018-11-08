Невідомі розмістили по всьому Лондону сатиричні білборди з Путіним

Група невідомих активістів розмістила по всьому Лондону сатиричні білборди, присвячені відзначенню "вкладу" російської військової розвідки і президента Владіміра Путіна у Brexit.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство нагадує: Британія заявила, що не знайшла доказів втручання Росії у референдум 2016 року щодо Brexit.

Москва неодноразово заперечувала звинувачення, тоді як противники Brexit вказували на можливу роль Крмеля.

На білбордах зображений президент Росії, який тримає в руці російський прапор та підморгує, поруч – текст: "Відзначмо червоний, білий і блакитний Brexit". Літера "R" у слові "Brexit" розвернута та нагадує кириличну "Я".

Крім того, на одному з білбордів фігурує колишній міністр закордонних справ Боріс Джонсон, зображений у вигляді російського десантника.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 листопада 2018 р.

Група анонімів, яка стверджує, що стоїть за білборд-кампанією, каже, що вона є "групою офіцерів російської військової розвідки (ГРУ), яка прагне визнання своєї справжньої ролі у голосуванні щодо Brexit".

"Група сподівається подолати нещодавню невиправдану негативну "славу" ГРУ, розмістивши рекламу, яка підкреслює свою роль у неминучому звільненні Великої Британії від ЄС", - ідеться у заяві анонімів, які називають себе "Гордий ведмідь". Як відомо, Британія звинувачує офіцерів ГРУ в отруєнні колишнього подвійного російського шпигуна Сергєя Скрипаля та його доньки Юлії.

Аноніми у своєму Twitter також опублікували відео, на якому Путін їде на собаці з обличчям головного спонсора Brexit-кампанія Аррона Бенкса.

На своєму сайті "Гордий ведмідь" оголосив збір коштів для розміщення великого рекламного щита на станції Ватерлоо. Для досягнення мети необхідно зібрати 55 тисяч фунтів стерлінгів.

У спілкуванні з агентством представник анонімної групи заявив російською мовою, що він занепокоєний здоров'ям російської демократії та виступає проти авторитарних тенденцій Москви.

Група також висловила солідарність з російськими журналістами. Водночас представник групи відмовився зізнатися, хто стоїть за цією кампанією.