Британія і ЄС вирішили головну проблему на переговорах щодо Brexit – ЗМІ

Велика Британія та ЄС, за повідомленнями ЗМІ, досягли компромісу щодо найбільш суперечливого пункту на переговорах щодо Brexit – режиму контролю на кордоні з Північною Ірландією.

Про це повідомило видання The Sunday Times.

Джерела видання стверджують, що Терезі Мей вдалося домогтися від Брюсселя поступок, які дозволять їй зберегти всю Британію в складі митного союзу ЄС, уникнувши появи жорсткого кордону у Північній Ірландії.

Видання, посилаючись на помічника головного переговірника ЄС щодо Brexit Мішеля Барньє, стверджує, що Європейський союз погодився на здійснення нормативного контролю товарів на фабриках і в магазинах, а не на кордоні.

Крім того, угода про Brexit міститиме пункт про вихід, покликаний переконати євроскептиків у тому, що Британія залишатиметься в митному союзі лише тимчасово.

Крім того, Мей на шляху до досягнення домовленості про майбутнє економічне партнерство з Брюсселем, яке дозволить Британії зберегти можливість відкритої торгівлі з Євросоюзом за тією ж моделлю, якою користується Канада.

Мей сподівається, що досягнутий прогрес буде достатнім для скликання у листопаді спеціального саміту ЄС, на якому будуть обговорюватися фінальні деталі угоди.

Представник британської прем'єрки назвав інформацію The Sunday Times "спекуляцією", та зазначив, що переговори тривають, повідомляє Reuters.

Велика Британія перестане бути членом Євросоюзу 29 березня 2019 року. Проте переговори про Brexit між Лондоном та Брюсселем зайшли в "глухий кут" через питання контролю на кордоні між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка залишає блок у складі Британії.