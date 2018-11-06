Британці проголосували б за членство в ЄС у разі другого референдуму про Brexit
Вівторок, 6 листопада 2018, 08:35
Більшість британців проголосували б за збереження країни у складі ЄС у разі другого референдуму щодо членства.
Такими є результати опитування Survation для мовника Channel, передає Reuters.
Зараз подальше членство у ЄС підтримують 54% опитаних. За те, щоб вийти з блоку готові проголосувати 46%.
При цьому ті, хто підтримує членство в ЄС, наголошують, що на референдумі у 2016 році не було відоме остаточне бачення домовленості між ЄС і Британією після її виходу, тому народу потрібно дати право проголосувати повторно.
Британія має вийти з ЄС 29 березня наступного року, хоча Лондон і Брюссель досі не узгодили умови угоди, яка регулюватиме відносини між ЄС і Британією після Brexit.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua