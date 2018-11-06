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Британці проголосували б за членство в ЄС у разі другого референдуму про Brexit

Вівторок, 6 листопада 2018, 08:35

Більшість британців проголосували б за збереження країни у складі ЄС у разі другого референдуму щодо членства.

Такими є результати опитування Survation для мовника Channel, передає Reuters.

Зараз подальше членство у ЄС підтримують 54% опитаних. За те, щоб вийти з блоку готові проголосувати 46%.

При цьому ті, хто підтримує членство в ЄС, наголошують, що на референдумі у 2016 році не було відоме остаточне бачення домовленості між ЄС і Британією після її виходу, тому народу потрібно дати право проголосувати повторно.

Британія має вийти з ЄС 29 березня наступного року, хоча Лондон і Брюссель досі не узгодили умови угоди, яка регулюватиме відносини між ЄС і Британією після Brexit.

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