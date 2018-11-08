Неизвестные разместили по всему Лондону сатирические билборды с Путиным

Группа неизвестных активистов разместила по всему Лондону сатирические билборды, посвященные празднованию "вклада" российской военной разведки и президента Владимира Путина в Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, Великобритания заявила, что не нашла доказательств вмешательства России в референдум 2016 по Brexit.

Москва неоднократно отрицала обвинения, тогда как противники Brexit указывали на возможную роль Крмеля.

На билбордах изображен президент России, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - текст: "Давайте праздновать красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает русскую "Я".

Кроме того, на одном из билбордов фигурирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, изображенный в виде российского десантника.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx — Proud Bear (@Pr0ud_Bear) 8 листопада 2018 р.

Группа анонимов, которая утверждает, что стоит за билборд-кампанией, говорит, что она является "группой офицеров российской военной разведки (ГРУ), которая стремится признания своей настоящей роли в голосовании по Brexit".

"Группа надеется преодолеть недавнюю неоправданную негативную "славу" ГРУ, разместив рекламу, которая подчеркивает ее роль в неизбежном освобождении Великобритании от ЕС", - говорится в заявлении анонимов, которые называют себя "Гордый медведь". Как известно, Великобритания обвиняет офицеров ГРУ в отравлении бывшего двойного российского шпиона Сергее Скрипаля и его дочери Юлии.

Анонимы в своем Twitter также опубликовали видео, на котором Путин едет на собаке с лицом главного спонсора Brexit-кампании Аррона Бэнкса.

На своем сайте "Гордый медведь" объявил сбор средств для размещения большого рекламного щита на станции Ватерлоо. Для достижения цели необходимо собрать 55 тысяч фунтов стерлингов.

В общении с агентством представитель анонимной группы заявил на русском языке, что он обеспокоен здоровьем российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы.

Группа также выразила солидарность с российскими журналистами. В то же время представитель группы отказался признаться, кто стоит за этой кампанией.