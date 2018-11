Неизвестные разместили по всему Лондону сатирические билборды с Путиным

Группа неизвестных активистов разместила по всему Лондону сатирические билборды, посвященные празднованию "вклада" российской военной разведки и президента Владимира Путина в Brexit.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство напоминает, Великобритания заявила, что не нашла доказательств вмешательства России в референдум 2016 по Brexit.

Москва неоднократно отрицала обвинения, тогда как противники Brexit указывали на возможную роль Крмеля.

На билбордах изображен президент России, который держит в руке российский флаг и подмигивает, рядом - текст: "Давайте праздновать красный, белый и голубой Brexit". Буква "R" в слове "Brexit" развернута и напоминает русскую "Я".

Кроме того, на одном из билбордов фигурирует бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, изображенный в виде российского десантника.

#PROUDBEAR officers from POSTER SPETSNAZ division deployed ACROSS London to start celebration of #Brexit COLLABORATION. People of UNITED BRITAIN, many more for you to find! 🕵️‍♂️ pic.twitter.com/yqpz687QIx