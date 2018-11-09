На території Норвегії стався найсильніший в історії землетрус

Біля берегів норвезького острова Ян Маєн стався найсильніший в історії країни землетрус.

Про це повідомляє норвезьке видання Aftenposten.

Землетрус стався о 2.49 ночі у п’ятницю, його епіцентр знаходився на відстані 125 км від острова Ян Маєн.

На острові на час землетрусу знаходилися 18 людей – працівники метеорологічної служби та військовослужбовці збройних сил. Ніхто з людей не постраждав, хоча вони і кажуть, що після того як їх розбудив землетрус, вони перебували в шоковому стані.

Землетрус мав магнітуду 6,8 і є найсильнішим з зафіксованих у Норвегії. Попередній найсильніший землетрус також стався в районі острова Ян Маєн у 2012 році і мав магнітуду 6,6 – тоді також ніхто не постраждав.