Франція готується до нових "паливних протестів", у Париж стягують поліцію

Французька влада мобілізувала тисячі додаткових поліцейських в Парижі в зв'язку з третьою масштабною демонстрацією проти підвищення цін на паливо, яка намічена на суботу.

Про це повідомляє Reuters.

Більше двох тижнів учасники акції "жовті жилети" блокували дороги у Франції через підвищення податків на дизельне паливо і високу вартість життя.

Тиждень тому тисячі протестуючих, у яких немає лідера і які в основному організовуються через соцмережі, вперше влаштували акцію протесту в Парижі, влаштувавши сутички з поліцейськими на Єлисейських полях.

"Ми стурбовані тим, що невеликі групи, які не є "жовтими жилетами", проникнуть на демонстрацію з метою боротьби з силами безпеки і кинуть виклик владі держави", - сказав Денис Якоб, генеральний секретар поліцейського союзу.

Чиновники заявили, що вони виведуть на вулиці 5000 поліцейських і жандармів в Парижі, в порівнянні з 3000 минулої суботи. Ще 5000 будуть розгорнуті по всій країні не інших акціях протесту.

Єлисейські поля будуть закриті для руху в суботу, а пішоходи будуть проходити через контрольно-пропускні пункти.