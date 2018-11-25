Понад 100 тисяч осіб взяли участь у "паливних протестах" у Франції, десятки затриманих

106 тисяч людей взяли участь в суботу у масштабних протестах "жовтих жилетів" проти підвищення цін на пальне у Франції.

Такі дані надало міністерство внутрішніх справ країни, повідомляє агентство AFP.

За інформацією МВС, у Парижі протестували 8 тисяч людей, серед яких 5 тисяч – на Єлисейських полях, де сталися зіткнення з правоохоронцями і було застосовано сльозогінний газ та водяну гармату.

Поліція затримала 130 людей, 69 з них - у Парижі. 24 людини отримали поранення, п'ять з яких – поліцейські.

Кількість протестувальників, втім, виявилась значно нижчою, ніж під час протестів минулого тижня 17 листопада, коли на вулиці по всій країні вийшли 282 тисячі французів.

Протестувальники на Єлисейських полях будували барикади, руйнували світлофори та дорожні знаки, а також кидали у поліцію різні предмети. Правоохоронці однак оцінили завдані збитки як "маленькі".

Президент Еммануель Макрон, до відставки якого закликали протестувальники, подякував поліції за адекватну реакцію та назвав ганебними дії тих, хто "залякував громадян, журналістів і політиків".

Спокійна ситуація повернулась на вулиці французької столиці в субботу пізно ввечері. Рух Єлисейськими полями було відновлено.

Тиждень тому під час протестів загинули двоє людей, понад 750 людей отримали поранення.

Попри протести президент Франції Еммануель Макрон наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", відучуючи французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".