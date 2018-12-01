Франция готовится к новым "топливным протестам", в Париж стягивают полицию

Французские власти мобилизовали тысячи дополнительных полицейских в Париже в связи с третьей масштабной демонстрацией против повышения цен на топливо, которая намечена на субботу.

Об этом сообщает Reuters.

Более двух недель учасники акции "желтые жилеты" блокировали дороги во Франции из-за повышения налогов на дизельное топливо и высокой стоимости жизни.

Неделю назад тысячи протестующих, у которых нет лидера и которые в основном организовуются через соцсети, впервые устроили акцию протеста в Париже, устроив стычки з полицейскими на Елисейских полях.

"Мы обеспокоены тем, что небольшие группы, которые не являются "желтыми жилетами", проникнут на демонстрацию в целях борьбы с силами безопасности и бросят вызов власти государства", - сказал Денис Якоб, генеральный секретарь полицейского союза.

Чиновники заявили, что они выведут на улицы 5000 полицейских и жандармов в Париже, по сравнению с 3000 в прошлую субботу. Еще 5000 будут развернуты по всей стране не других акциях протеста.

Елисейские поля будут закрыты для движения в суботу, а пешеходы будут проходить через контрольно-пропускные пункты.