Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Умер 41-й президент США Джордж Буш, при котором распался СССР

МИД Германии обнародовал стратегию по "конфликту в Украине"

У Меркель предлагают ЕС и США блокаду кораблей РФ за ее действия в отношении Украины

97 депутатов Европарламента просят ввести новые санкции против России из-за Азова






Франция готовится к новым "топливным протестам", в Париж стягивают полицию

Суббота, 1 декабря 2018, 10:08

Французские власти мобилизовали тысячи дополнительных полицейских в Париже в связи с третьей масштабной демонстрацией против повышения цен на топливо, которая намечена на субботу.

Об этом сообщает Reuters.

Более двух недель учасники акции "желтые жилеты" блокировали дороги во Франции из-за повышения налогов на дизельное топливо и высокой стоимости жизни.

Неделю назад тысячи протестующих, у которых нет лидера и которые в основном организовуются через соцсети, впервые устроили акцию протеста в Париже, устроив стычки з полицейскими на Елисейских полях.

"Мы обеспокоены тем, что небольшие группы, которые не являются "желтыми жилетами", проникнут на демонстрацию в целях борьбы с силами безопасности и бросят вызов власти государства", - сказал Денис Якоб, генеральный секретарь полицейского союза.

Чиновники заявили, что они выведут на улицы 5000 полицейских и жандармов в Париже, по сравнению с 3000 в прошлую субботу. Еще 5000 будут развернуты по всей стране не других акциях протеста.

Елисейские поля будут закрыты для движения в суботу, а пешеходы будут проходить через контрольно-пропускные пункты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua
Читайте также
Две трети жителей Франции поддерживают "топливные" протесты - опрос
Более 100 тысяч человек приняли участие в "топливных протестах" во Франции, десятки задержанных
Украинцев предупреждают о поездках во Францию ​​из-за "топливных протестов"
Четыре дня "топливных протестов" во Франции: двое погибших и 552 пострадавших
Макрон защищает повышение налога на топливо, вызвавшее массовые протесты