У партії Меркель закликали скоротити об’єм поставок газу "Північним потоком-2"

Представниця партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер і можлива наступниця канцлерки Ангели Меркель заявила, що Німеччина має негайно відповісти на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, було б "занадто радикально" повністю відмовитися від "Північного потоку-2", але в силах Берліна скоротити об’єми поставок газу, який буде постачатися через цей газогін.

Вона зазначила, що Росія забезпечувала поставки газу до Німеччини навіть під час холодної війни.

Раніше Крамп-Карренбауер заявила, що ЄС і США повинні розглянути можливість заборони заходу до своїх портів російських суден, які прямують з Азовського моря, після того як Росія захопила три українські кораблі.

Ця пропозиція викликала критику серед німецьких політиків. Зокрема, колишній глава МЗС Зігмар Габріель закликав до спокою і звинуватив Київ у втягуванні Німеччини у війну з Росією.