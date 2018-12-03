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У партії Меркель закликали скоротити об’єм поставок газу "Північним потоком-2"

Понеділок, 3 грудня 2018, 08:16

Представниця партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер і можлива наступниця канцлерки Ангели Меркель заявила, що Німеччина має негайно відповісти на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, було б "занадто радикально" повністю відмовитися від "Північного потоку-2", але в силах Берліна скоротити об’єми поставок газу, який буде постачатися через цей газогін.

Вона зазначила, що Росія забезпечувала поставки газу до Німеччини навіть під час холодної війни.

Раніше Крамп-Карренбауер заявила, що ЄС і США повинні розглянути можливість заборони заходу до своїх портів російських суден, які прямують з Азовського моря, після того як Росія захопила три українські кораблі.

Ця пропозиція викликала критику серед німецьких політиків. Зокрема, колишній глава МЗС Зігмар Габріель закликав до спокою і звинуватив Київ у втягуванні Німеччини у війну з Росією.

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Азово-Керченська криза Німеччина