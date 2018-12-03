В партии Меркель призвали сократить объем поставок газа "Северным потоком-2"

Представительница партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауер и возможный преемник канцлера Ангелы Меркель заявила, что Германия должна немедленно ответить на захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, было бы "слишком радикально" полностью отказаться от "Северного потока-2", но в силах Берлина сократить объемы поставок газа, который будет поставляться через этот газопровод.

Она отметила, что Россия обеспечивала поставки газа в Германию даже во время холодной войны.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны рассмотреть возможность запрета захода в сви порты российских судов, следующих из Азовского моря, после того как Россия захватила три украинских корабля.

Это предложение вызвало критику среди немецких политиков. В частности, бывший глава МИД Зигмар Габриэль призвал к спокойствию и обвинил Киев во втягивании Германии в войну с Россией.