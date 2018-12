Трамп пов’язав протести у Франції з Паризькою кліматичною угодою

Президент США Дональд Трамп пов’язав нещодавні протести у Франції з Паризькою кліматичною угодою.

Про це він написав у Twitter.

"Я радий, що мій друг Еммануель Макрон та протестувальники у Парижі погодилися з висновком, до якого я прийшов два роки тому. Паризька угода фатально неправильна, оскільки вона збільшує ціну енергії для відповідальних країн і водночас відбілює найгірших забруднювачів повітря" - написав Трамп.

I am glad that my friend @EmmanuelMacron and the protestors in Paris have agreed with the conclusion I reached two years ago. The Paris Agreement is fatally flawed because it raises the price of energy for responsible countries while whitewashing some of the worst polluters....