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Трамп пов’язав протести у Франції з Паризькою кліматичною угодою

Середа, 5 грудня 2018, 08:21

Президент США Дональд Трамп пов’язав нещодавні протести у Франції з Паризькою кліматичною угодою.

Про це він написав у Twitter.

"Я радий, що мій друг Еммануель Макрон та протестувальники у Парижі погодилися з висновком, до якого я прийшов два роки тому. Паризька угода фатально неправильна, оскільки вона збільшує ціну енергії для відповідальних країн і водночас відбілює найгірших забруднювачів повітря" - написав Трамп.

Президент США наголосив, що американські платники податків не повинні платити за зменшення забруднення в інших країнах.

Нагадаємо, уряд Франції після насильницьких протестів цими вихідними вирішив ввести піврічний мораторій на підвищення акцизів на бензин і дизельне паливо.

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Трамп Протести у Франції
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