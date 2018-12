Трамп связал протесты во Франции с Парижским климатическим соглашением

Президент США Дональд Трамп связал недавние протесты во Франции с Парижским климатическим соглашением.

Об этом он написал в Twitter.

"Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижское соглашение фатально неправильно, поскольку оно увеличивает цену энергии для ответственных стран и одновременно отбеливает худших загрязнителей воздуха" - написал Трамп.

