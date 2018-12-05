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Трамп связал протесты во Франции с Парижским климатическим соглашением

Среда, 5 декабря 2018, 08:21

Президент США Дональд Трамп связал недавние протесты во Франции с Парижским климатическим соглашением.

Об этом он написал в Twitter.

"Я рад, что мой друг Эммануэль Макрон и протестующие в Париже согласились с выводом, к которому я пришел два года назад. Парижское соглашение фатально неправильно, поскольку оно увеличивает цену энергии для ответственных стран и одновременно отбеливает худших загрязнителей воздуха" - написал Трамп.

Президент США подчеркнул, что американские налогоплательщики не должны платить за уменьшение загрязнения в других странах.

Напомним, правительство Франции после насильственных протестов в эти выходные решило ввести полугодовой мораторий на повышение акцизов на бензин и дизельное топливо.

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Трамп Протести у Франції