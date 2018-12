Активісти-екологи заявляють, що Польща розвертає на кордоні учасників кліматичних переговорів

Український підрозділ міжнародної кліматичної організації 350.org та громадська організація "Екодія" заявили, що Польща розвертає на кордоні представників громадських організацій, які прямують на міжнародні кліматичні переговори ООН зі зміни клімату у Катовіце.

Зокрема, напередодні "Екодія" на офіційному сайті повідомила, що "протягом останніх двох днів більш ніж 10-ом представникам громадських організацій було відмовлено у в’їзді у Польщу для участі у міжнародних кліматичних переговорах COP24".

За даними організації, серед тих, хто отримав відмову, є шість громадян України.

Організація стверджує, що забороні в’їзду передував прийнятий у Польщі закон у зв’язку з проведенням міжнародних переговорів. Згідно з ним, заборонені будь-які спонтанні зібрання, а дані про всіх зареєстрованих учасників можуть бути використані поліцією без попередньої згоди cамих учасників.

Організація 350.org - Україна на своїй сторініц Facebook стверджує, що шістьом українцям відмовили у в’їзді через загрозу національній безпеці, а про інших двох станом на тепер немає відомостей.

Активіст Валентин Низковолосов на своїй сторінці у Facebook розповів, що він є одним із учасників переговорів, кого не пустили до Польщі. Як офіційну причину відмови йому озвучили те, що він "важається загрозою державній політиці, внутрішній безпеці, громадському здоров'ю або міжнародним відносинам будь-якої держави-члена Європейського Союзу".

За його словами, у нього та інших активістів були квитки туди і на зворотній шлях, бронювання хостелів, запрошення від польської сторони, кошти на картці, а також офіційне запрошення та акредитація від ООН.

Активіст стверджує, що така ж доля спіткала інших його колег з України, Грузії та Киргизстану.

"Десятки організацій з усього світу вбачають у цьому порушення міжнародних прав та свобод громадян, водночас саме представники громадськості виявляються "під прицілом" даного закону", - заявила "Екодія".

За інформацією організації, заяву про неприпустимість таких дій Польщі підтримали представники таких громадських організацій та об’єднань: Українська кліматична мережа, 350.org, Greenpeace, CAN Europe, CAN EECCA, Protect the Planet, Demand Climate Justice, SustainUS, Grassroots Global Justice, Alliance, The Indigenous Environmental Network, Climate Justice Alliance, Attac, The Just Transition Alliance, Oil Change International, Carre Geo & Environnement, Green Network та INFORSE.