В уряді Німеччини скептичні щодо заборони соцмереж для дітей

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт висловив скептицизм щодо можливої заборони використання соціальних мереж дітьми.

Заяву німецького міністра наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Свою позицію щодо заборони соцмереж глава МВС Німеччини аргументує тим, що такий захід буде важко реалізувати і навряд чи він зможе самостійно вирішити проблему.

"Просту заборону буде складно забезпечити, і з цієї причини вона не буде особливо ефективною", – заявив він.

Водночас, за словами Добріндта, зрештою рішення про те, коли дитині слід отримати смартфон, є фундаментальним для сімей і батьків.

"Відповідальність не можна просто повністю перекласти на ту чи іншу сторону. Але дії держави в цій сфері не можуть бути ефективними без участі сімей", – сказав він.

Міністр також додав, що соціальні мережі міцно увійшли у звичний спосіб споживання інформації в суспільстві і стали частиною повсякденного життя.

Він зазначив, що розглядати впроваджену державою заборону як єдине рішення – занадто спрощено.

Наразі німецькі політики обговорюють питання про запровадження заборони на використання соціальних мереж дітьми віком до 14 років.

Найближчим часом очікуються рекомендації експертної комісії, призначеної міністеркою у справах молоді Карін Прієн.

Згідно з опитуванням, проведеним у квітні Баварським науково-дослідним інститутом цифрової трансформації, 66% жителів Німеччини підтримують заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 14 років.

Як відомо, Національні збори Франції схвалили законопроєкт про заборону доступу до соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

Парламент Португалії також схвалив у першому читанні законопроєкт, який вимагає чіткої згоди батьків для доступу дітей віком від 13 до 16 років до соціальних мереж.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон закликає до єдиного підходу ЄС щодо обмежень соцмереж для дітей.