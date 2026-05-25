У Польщі розслідують появу фейкового повідомлення про пожежу в квартирі сім'ї Навроцького

Окружна прокуратура у Гданську порушила кримінальну справу за фактом неправдивої заяви про пожежу у квартирі сім'ї президента Польщі Кароля Навроцького.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник прокуратури Маріуш Душинський, якого цитує Polsat News.

У прокуратурі поінформували, що 23 травня було отримано повідомлення "про подію, яка становила загрозу життю чи здоров’ю великої кількості людей і спричинила значні матеріальні збитки".

Як зазначено, невідома особа через додаток "Alarm 112" повідомила служби про пожежу, а потім про загрозу життю неповнолітньої особи у приміщенні, яке виявилося сімейною квартирою Навроцького.

"В результаті перевірки приміщення було встановлено, що повідомлення було фейковим, а в квартирі перебували лише тварини", – зазначили в прокуратурі.

У відомстві нагадали, що фейкове повідомлення про небезпеку карається позбавленням волі на строк від шести місяців до восьми років.

Нагадаємо, у листопаді минулого року польська поліція вела розслідування щодо публікації в соціальних мережах з погрозами на адресу Кароля Навроцького.

Згодом стало відомо про затримання 19-річного студента, який зізнався в погрозах на адресу польського президента.